La 17 ani, Jobe Belligham, fratele mai mic al lui Jude Bellingham, îi calcă pe urme acestuia.

Evoluează pe posturile de mijlocaș ofensiv și extremă, are selecții la toate naționalele de juniori ale Angliei și, imediat după ce Jude a devenit oficial jucătorul la Real Madrid, s-a transferat și el.

Jobe, care a jucat până acum doar la Birmingham City, a fost achiziționat pentru suma de 1,75 de milioane de euro de Sunderland, echipă din Championship care țintește promovarea în Premier League.

”Un star în devenire, abia așteptăm să te vedem, Jobe”, au scris cei de la Sunderland pe contul oficial de Twitter al clubului.

???? A star in the making.

We can't wait to see you, Jobe ????#SAFC