SOCANT! "Omorati-i pe rahati!" Caz IREAL in fotbalul mondial! Starul care tocmai a fost dat afara de la un club urias din cauza postarilor nevestei de pe net

Sarbul Aleksandar Katai a fost dat afara de LA Galaxy, cel mai cunoscut club al Americii. Sefii echipei s-au suparat rau dupa ce sotia lui Katai a publicat mai multe mesaje cu tenta rasista la adresa protestatarilor care au umplit strazile Americii.

Katai, fost jucator la Alaves si Olympiakos, a jucat de 9 ori in nationala Serbiei. Pentru Galaxy semnase in ianuarie, la scurt timp dupa despartirea de Chicago Fire. Katai koaca mijlocas de banda.

'Omorati-i pe rahati' - e unul dintre mesajele scrise pe Facebook de sotia lui Kata la adresa celor care protestau dupa uciderea lui George Floyd.



When your wife ruins your career... Aleksander Katai wife “kill the shits” pic.twitter.com/JRIoR6Q8w3