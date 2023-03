Soarta nemiloasă a fostului jucător de la CFR Cluj mort la 32 de ani: cum a rămas paralizat și ce zicea despre România

Pelayo Novo a încetat din viață în seara de 28 februarie. Accidentul fatal a avut loc în jurul orelor 20, iar medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul fostului sportiv. Circumstanțele tragediei sunt acum investigate de poliție.

Spaniolul a avut o carieră normală până în martie 2018, după care a fost lovit de ghinioane teribile. Când era legitimat la Albacete și se pregătea de un meci cu Zaragoza, Novo a căzut de la etajul trei al unui hotel din Huesca și a rămas paralizat.

Atunci, coechipierii săi Ruben Mino și Susaeta au ajuns primii la locul accidentului și au alertat serviciile de urgență. Presa din Spania a scris atunci că Pelayo ar fi încercat să se sinucidă, lucrul pe care Novo l-a negat ulterior. Fostul mijlocaș a stat peste 50 de zile într-un spital din Toledo, apoi și-a continuat viața într-un cărucior cu rotile.

Pelayo Novo a stat doar două luni la CFR Cluj: „Mi s-a zis să plec!”

Novo a semnat cu CFR Cluj pe 1 iulie 2017, după ce fosta lui echipă, Elche, retrogradase în a treia ligă din Spania. Ibericul a părăsit Clujul nici două luni mai târziu, fără să joace niciun meci pentru ardeleni. Pe 28 august 2017, Pelayo era prezentat la Albacete.

Campioana României a fost nevoită să-i plătească despăgubiri fostului jucător, pe motiv că i-a rupt contractul atât de repede. Vorbind despre aventura în România, Pelayo Novo s-a declarat dezamăgit de cum a fost tratat, deși venise cu speranțe mari și abia aștepta să trăiască experiențe noi.

„A fost o etapă foarte scurtă. Eram într-un moment al vieții în care îmi doream mult să joc afară. Și eu, și iubita mea am mers în România să vedem lucruri noi. Doar că proiectul de la Cluj nu era deloc stabil. Voiau rezultate imediate. Echipa nu mergea bine și mi s-a zis să plec. Am decis să revin în Spania și am ales Albacete. A fost dureros să mă întorc atât de repede, dar rămâne o experiență”, declara Novo în decembrie 2019, pentru publicația El Español.

Când Pelayo Novo a semnat pentru CFR Cluj, echipa era antrenată de Dan Petrescu. „Bursucul” tocmai preluase gruparea din Gruia, ieșită din insolvență, și avea să câștige titlul în acel sezon.

Ce a făcut Pelayo Novo după accidentul care l-a lăsat paralizat

Plecat din România, Pelayo Novo a rămas la Albacete până la momentul accidentului care l-a lăsat în scaun cu rotile. Apoi și-a anunțat retragerea și a început un proces lung de recuperare.

Și-a găsit apoi o nouă pasiune: tenisul în scaun cu rotile. Ajunsese pe locul 12 în lume și era considerat printre cei mai buni jucători din Spania. Totodată, făcea parte din conducerea Federației de Tenis din Asturia.

„Întotdeauna există o luminiță la capătul tunelului. Aspectul mental e fundamental, am fost la psiholog ca să trec peste asta. Omul se adaptează mereu circumstanțelor în care e. Toți trecem prin situații dificile. Eu acum sunt mulțumit cu noua mea viață. Nu-mi amintesc nimic din ziua accidentului, mă concentrez pe prezent”, declara Pelayo în 2019.

Toată viața a rămas fanul lui Real Oviedo, echipa orașului unde s-a născut și pentru care a și evoluat, din 2006 până în 2012. Pe lângă sport, după accidentul din 2018 absolvise un curs de administrație și finanțe și își deschisese un salon de frizerie canină în Oviedo. Acum opt luni, se căsătorise cu Iciar López, logodnica sa.

● 116 partide și 12 goluri a adunat Pelayo Novo în Segunda División.

● Oviedo, Elche, Córdoba, Lugo, CFR Cluj și Albacete sunt cluburile pentru care a evoluat.

● 800.000 de euro a fost cea mai mare valoare de piață a lui Novo, potrivit Transfermarkt.