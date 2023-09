"Și lui Manchester City și Barcelonei le-ar fi greu". Nemulțumirea lui Dan Petrescu după primul succes în Liga Campionilor Asiei

Echipa antrenată de românul Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 2-1, în fața celor de la Kitchee (Hong Kong), miercuri, pe teren propriu, în Grupa F.

Gazdele au deschis scorul prin fundaşul Jeong-ho Hong (6), Kitchee a egalat prin brazilianul Mikael (56), dar Kyo-won Han (61) a semnat golul victoriei. În etapa a doua, pe 4 octombrie, Jeonbuk va juca în deplasare cu Bangkok United.

Reacția lui Dan Petrescu după primul succes în Liga Campionilor Asiei

La finalul partidei cu Kitchee, tehnicianul român a vorbit despre evoluția echipei sale, explicând că este dificil să aibă un joc la nivel ridicat, din cauza jucătorilor accidentați și a plecărilor.

"Liga Campionilor Asiei este o competiție grea. Am condus jocul și am marcat primul gol. Am primit un gol egalizator, dar am marcat rapid și am trecut la conducere. A fost un meci care m-a eliberat de povara pe care o simțeam. A fost un rezultat bun având în vedere moralul echipei. Sper să văd aceeași atitudine și în meciul următor.

Am spus deja asta de mai multe ori. Pierderea a cinci jucători titulari nu reprezintă ceva ușor în lumea fotbalului. Încercăm să depășim asta, dar nu este o sarcină ușoară. Programul meciurilor continuă.

Și unor echipe ca Manchester City și Barcelonei le-ar fi greu să acopere absența a cinci titulari. E dificil să găsești o soluție într-un calendar atât de încărcat.

Când am venit la club, era un atacant extraordinar, Cho Gue-sung, dar l-am pierdut, s-a transferat. Din nou, nu e ușor de înlocuit. Situația actuală e complicată, trebuie să se țină cont de toate aspectele", a declarat Dan Petrescu, în presa din Coreea de Sud.