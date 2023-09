Dan Petrescu, debut cu victorie în Liga Campionilor Asiei. "Bursucul" întrerupe seria negativă

Miercuri, Jeonbuk a trecut cu 2-1 de Kitchee SC, formație din Hong Kong, scor 2-1, în prima rundă din grupa F a Ligii Campionilor Asiei. Golurile echipei antrenate de Dan Petrescu au fost marcate de Jeong-Ho Hong (6) și Kyo-Won Han (61), în timp ce pentru oaspeți a înscris brazilianul Mikael Severo Burkat (56).

La gazde a fost titular Nana Boateng, iar fostul jucător de la CFR Cluj a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, site-ul de specialitate Sofascore notându-l cu 7,4.

În grupa F din Liga Campionilor Asiei, Jeonbuk va mai înfrunta formațiile Bangkok United (Thailanda) și Lion City Sailors (Singapore).

Jeonbuk, fără victorie în ultimele cinci etape din campionatul Coreei de Sud, se pregătește acum pentru duelul cu Gwangju, programat duminică, de la ora 8:00. Formația antrenată de Dan Petrescu ocupă locul 6, cu 43 de puncte, la 19 lungimi în spatele liderului Ulsan Hyundai.

⏰ FT | ???????? Jeonbuk Hyundai Motors 2️⃣-1️⃣ Kitchee SC ????????

???? Goals in either half from Hong Jeong-ho & Han Kyo-won guides Jeonbuk to victory in their opening match!#ACL | #JBHvKIT pic.twitter.com/OEnotkXv52