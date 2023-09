Dan Petrescu a pierdut din nou în Coreea de Sud și a găsit rapid explicația: ”Și din cauza vremii”

Echipa pregătită de antrenorul român a ajuns la cinci meciuri fără victorie în campionat și a ajuns pe locul cinci, cu 43 de puncte, la egalitate cu Seoul și la 18 puncte de liderul Ulsan Hyundai.

Dezamăgit, Dan Petrescu a tras primele concluzii după înfrângerea cu Gangwon și a găsit imediat explicația: vremea nefavorabilă.

Petrescu a strâns deja 13 meciuri pe banca celor de la Jeonbuk. A câștigat cinci dintre acestea, patru s-au încheiat la egalitate și patru au fost înfrângeri.

Dan Petrescu ”Am primit goluri și din cauza vremii”

"Așa cum am spus înainte de meci, am simțit absența unor jucători. Sunt foarte dezamăgit pentru că a fost prima mea înfrângere acasă de când am preluat mandatul. Am condus, dar am pierdut pentru că am simțit absența unor jucători cheie.

Am încercat să recuperăm în repriza secundă, dar am pierdut și mai mult. Am primit goluri și din cauza vremii nefavorabile. Mi-am dorit să joc fotbal agresiv, dar a fost greu să umplu golul unor jucători care au lipsit. Probabil vor fi mai multe schimbări în echipă în meciul următor”, a spus Dan Petrescu, potrivit biz.chosun.com.

Meciul s-a disputat în condiții speciale. Din cauza ploii, terenul a fost aproape inundat, iar secvențele din meciul echipei lui Dan Petrescu s-au viralizat rapid pe internet.

Good Lord. We've seen waterlogged pitches in K League like this before but what must Dan Petrescu think? #KLeague | #JEOvGAN https://t.co/vwwcL6YhUs — Paul Neat (@NeatPaul) September 16, 2023

În următoarea rundă, Jeonbuk va avea parte de un nou test dificil, împotriva celor de la Gwangju, echipă care nu a mai pierdut de opt meciuri în campionat.

Petrescu a plecat de la CFR Cluj după doi ani la finalul sezonului precedent, în care a ratat titlul și a prins la limită un loc în preliminariile UEFA Conference League.