Selecționerul Ucrainei a anunțat ce urmează după calificarea la EURO 2024! România va debuta împotriva ucrainenilor

Ucrainenii vor evolua în Grupa E la turneul final, din care mai fac parte România, Belgia și Slovacia. Primul meci al României de la turneul final va fi împotriva Ucrainei, pe 17 iunie, de la 16:00.

Reacția lui Serghei Rebrov după ce Ucraina s-a calificat la EURO 2024

Islandezii au deschis scorul în minutul 30 prin Gudmundsson, iar avantajul s-a păstrat și la pauză după ce golul lui Yaremchuk, din minutul 39, a fost anulat. Totuși, Tsygankov a restabilit egalitatea în minutul 54, iar cel care i-a adus Ucrainei calificarea la EURO 2024 a fost Mudryk, care a punctat în minutul 84.

Selecționerul Serghei Rebrov a dezvăluit cum a trăit partida de pe banca tehnică și a dezvăluit ce înseamnă pentru ucraineni această calificare.

”Cred că am controlat jocul. Din păcate, am primit gol primii, dar ne-am creat ocazii și am înțeles care era miza jocului. Bineînțeles, a fost foarte dificil să stau pe bancă, am văzut cât de greu a fost și pentru băieți. Partida a fost foarte dificilă, dar această victorie este foarte importantă. Cred că nu toată lumea poate înțelege ce am reușit noi într-o perioadă atât de scurtă.

În play-off, toate echipele s-au ridicat la un nivel foarte bun. În același timp, presiunea care a stat pe umerii jucătorilor a fost uriașă. În meciul contra Bosniei și Herțegovinei, nu ne-am arătat potențialul, dar astăzi, băieții au fost mai concentrați la rezultat. Ambele meciuri din play-off au fost foarte dificile. Adversarii au fost diferiți, am jucat diferit”, a spus Serghei Rebrov, conform dynamo.kiev.ua.

Totodată, Rebrov a explicat ce urmează pentru el după calificarea Ucrainei la turneul final. Selecționerul a subliniat că nu s-a gândit încă la lotul pentru EURO, însă va începe pregătirile de îndată, iar primul pas este analiza adversarelor.

”Trebuie să diferăm ceea ce s-a întâmplat astăzi și apoi ne vom gândi și la lotul pentru EURO 2024. Nu mă voi odihni acum! Voi analiza meciurile echipei noastre naționale. Astăzi, poate toată lumea ne va felicita, dar de mâine trebuie să începem pregătirile și să ne gândim la EURO. Avem foarte multă treabă de făcut, să urmărim jucători, să urmărim meciurile adversarelor noastre”, a adăugat selecționerul Ucrainei.

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Meciurile de la EURO 2024 vor fi transmise ÎN DIRECT de PRO TV, Pro Arena și VOYO.