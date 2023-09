Selecționer pentru Germania: "Au început negocierile!"

Hansi Flick a fost demis pe 10 septembrie, la o zi după eșecul din partida amicală cu Japonia (1-4). Naționala Germaniei ajunsese la cinci meciuri consecutive fără victorie în jocurile de verificare, iar rezultatele slabe i-au alarmat pe șefii Federației, care au decis să schimbe cu câteva luni înainte ca țara să găzduiască EURO 2024.

La partida amicală cu Franța (2-1), Germania a fost condusă de pe margine de interimarul Rudi Voller, care ocupă funcția de director sportiv la echipa națională. Fostul mare atacant al nemților va reveni rapid la postul său obișnuit, marele favorit pentru banca tehnică fiind Julian Nagelsmann (36 de ani).

Bild scrie că Nagelsmann este într-un "pole position absolut", iar directorul sportiv Rudi Voller a luat astăzi legătura cu impresarul tehnicianului, Volker Struth. Acum vor urma negocieri între Federația Germană și antrenorul care a pregătit-o ultima oară pe Bayern Munchen.

Nagelsmann, tânărul antrenor care a impresionat la Hoffenheim și RB Leipzig, este liber de contract din martie 2023, după ce a fost demis de la Bayern Munchen. El a rezistat la formația bavareză timp de aproape două sezoane.

În această perioadă, Germania joacă doar partide amicale, având în vedere că este calificată automat la EURO 2024 din postura de țară gazdă. Nemții vor fi repartizați în prima urnă valorică la tragerea la sorți care este programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

