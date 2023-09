Nemții au găsit deja înlocuitorul lui Hansi Flick, la o zi după demiterea selecționerului

După 25 de meciuri și doi ani de la numire, Hansi Flick a părăsit postul de selecționer al nemților, în urma unei umilințe cu Japonia. Toată presa din Germania i-a strigat demiterea după eșecul catastrofal, la mai puțin de un an de la demararea Campionatului European din 2024.

Conform jurnalistului Nicolo Schira, expert în transferuri, Germania s-a reprofilat rapid și se pare că-l vrea pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal pe Julian Nagelsmann, ultima dată antrenor la FC Bayern Munchen.

Hans-Dieter #Flick has been sacked by #Germany National Team. The main target as replacement is Julian #Nagelsmann. #transfers ????????