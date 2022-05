de Ionuț AXINESCU

Ghana este calificată la Cupa Mondială din Qatar, însă campionatul intern este departe de lumea bună a fotbalului. Există numeroase cazuri în care formațiile oaspete din Ghana sunt intimidate și agresate, mai ales atunci când au „tupeul” să nu piardă în fața gazdelor.

„Asediu barbar” în Ghana: antrenorul oaspeților a ajuns la spital, în stare critică

Așa s-a întâmplat după meciul dintre Baffour Soccer Academy și Tamale City, încheiat la egalitate, 1-1. Conduși la pauză, oaspeții de la Tamale au egalat în a doua repriză, dintr-un penalty, și și-au consolidat astfel poziția de lider în a doua divizie.

La finalul partidei, a început însă coșmarul pentru staff-ul lui Tamale City. Presa din Ghana scrie că oaspeții au fost realmente ținuți ostatici în parcarea stadionului din orașul Nsuarte. „Toate intrările din parcare au fost blocate, iar suporterii echipei gazdă au aruncat cu pietre în autocarul oaspeților”, notează JoyOnline.

„Fanii lui Baffour s-au comportat ca în Evul Mediu, a fost un asediu barbar”, scrie și Kick Off Ghana. În urma atacului, antrenorul celor de la Tamale City a fost rănit grav și a ajuns la spital cu sângerări puternice, aflându-se în stare critică. De asemenea, mai mulți jucători ai oaspeților au fost bătuți sălbatic de către susținătorii celor de la Baffour Soccer Academy, iar autocarul clubului din Tamale a fost complet distrus.

„Am fost tratați inuman la Nsuarte. ‘Vina’ noastră a fost că am făcut egal cu Baffour Soccer Academy. Dar visul este încă real! Nicio formă de intimidare nu ne poate opri”, au postat cei de la Tamale, pe contul oficial de Twitter.

Tamale City report that they've been attacked after a 1-1 draw with Baffour Soccer Academy at Nsoatre. [Thread]#JoySports pic.twitter.com/JyerDnrnr6 — Joy Sports (@JoySportsGH) May 8, 2022

Tamale City officials sent us this video of one of their players beaten after drawing 1-1 vs Baffour Soccer Academy at Nsoatre. #Joysports pic.twitter.com/mxsr6swpiN — Joy Sports (@JoySportsGH) May 8, 2022

Players of Tamale City took this footage as they were being pursued following an alleged attack on them. This happened after they were leaving Nsoatre, where they drew Baffour Soccer Academy.#Joysports pic.twitter.com/bF3d9pnPZh — Joy Sports (@JoySportsGH) May 8, 2022

Liga a doua din Ghana: rivali îngropați în nisip și arbitri agresați

În urmă cu o lună, un atac similar a avut loc tot în a doua ligă din Ghana, după meciul dintre Skyy FC și Samartex, scor 1-1. Atunci, oficialii oaspeților au fost bătuți de suporterii nervoși ai lui Skyy, în timp ce managerul general de la Samartex a fost târât și apoi îngropat în nisip.

Jurnaliștii ghanezi au aflat că acțiunile violente au fost pus la cale chiar de președintele clubului gazdă. Acesta ar fi „sponsorizat” agresiunile fanilor, care i-au „tratat” pe cei de la Samartex cu pumni, picioare și pietre încă de la sosirea în oraș.

Nu doar fotbaliștii, ci și arbitrii își riscă viața în a doua divizie ghaneză. Pe Twitter circulă numeroase clipuri în care „cavalerii fluierului” din Ghana sunt hărțuiți de suporteri nemulțumiți și furioși.

So when are we going to learn at all? A referee being chased in a game between RTU and BA United... THIS IS SO BAD for our game. pic.twitter.com/9PwxoyhOe9 — LUKMAN EVERGREEN (@LukmanEvergreen) July 4, 2021

Naționala de fotbal a Ghanei s-a calificat la Mondialul din Qatar după ce a trecut la baraj de rivala Nigeria (0-0 acasă, 1-1 în deplasare). „Stelele negre” vor juca în grupa H, contra Portugaliei, Coreei de Sud și Uruguayului