Scene incredibile în Olanda! Ultrașii au intrat în stadion la meciul lui Alkmaar, după ce stadioanele s-au închis din cauza COVID-19 

Arbitrul Jeroen Manschot a luat această decizie după ce un grup de suporteri a intrat pe stadion după 15 minute de joc. Câțiva fani ai celor de la AZ Alkmaar au aprins chiar și torțe în peluză, ca semn de protest pentru interzicerea fanilor pe stadione din cauza restricțiilor COVID-19.

În afara stadionului celor de la AZ Alkmaar au fost lansate mai multe focuri de artificii, iar câteva minute mai târziu ultrașii au pătruns pe teren, luând prin surprindere forțele de ordine.

Meciul a fost reluat după câteva minute, iar partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, AZ Alkmaar reușind să egaleze în prelungiri.

Cu un meci mai puțin disputat, AZ Alkmaar se află pe locul 11 în campionatul olandez, cu 16 puncte. Lider este PSV, cu 30 de puncte, urmată de Ajax, cu 27 de puncte (un meci în minus) și de Feyenoord, cu 25 de puncte (două meciuri în minus).

