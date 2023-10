Scandalul pariurilor continuă în Italia. Al patrulea nume este perla lui Jose Mourinho

După tânărul de doar 22 de ani al lui Juventus, două nume mari din Italia au ajuns pe mâna poliției. Este vorba despre Nicolo Zaniolo și Sandro Tonali, fotbaliștii lui Aston Villa și Newcastle, ambele formații evoluând în Premier League.

Cei doi jucători au fost săltați chiar în timpul cantonamentului pe care selecționata Italiei îl desfășura la complexul Centro Federal din Coverciano. Ancheta urmează să fie soluționată în zilele următoare, conform Federației Italiene de Fotbal.

Fabrizio Corona, specialistul italian, a făcut public al patrulea nume dintre pariorii suspecți. Conform presei din peninsulă, Nicola Zalewski ar fi implicat în scandal, perla de doar 21 de ani a lui Jose Mourinho din atacul AS Roma.

Official:

Nicola Zalewski is one of the players involved in illegal betting.????????

He didn’t play a lot this season and it is rumoured that it was because of the bets.

Rumour:

He used to do the same bets as Nicolo Zaniolo.#SerieA #Roma pic.twitter.com/DP8yUEKF2r