"Ibrox, baby!" Hagi ii face pe suporterii lui Rangers sa se INDRAGOSTEASCA inca o data de el! Ce le-a spus intr-un super interviu

Ianis Hagi e unul dintre personajele saptamanii la Rangers!

Hagi a oferit un interviu amplu pentru canalui oficial al clubului. Printre dezvaluirile din primul sau an pe Ibrox, Ianis a vorbit si despre efectul pe care stadionul istoric al lui Rangers si suporterii pasionali ai echipei l-au avut asupra lui. Ianis a devenit viral dupa ce a explicat revenirea uluitoare cu Braga, de primavara trecuta, din Europa League prin cuvintele "Ibrox, baby!" Expresia a devenit un hit printre fani.

Ianis recunoaste ca e trist pentru ca nu se poate bucura de reusitele sale si ale echipei lui Gerrard alaturi de suporteri. E singurul lucru care-l nemultumeste intr-un sezon aproape perfect pentru Rangers.

"Desi am dat golul victoriei cu Hibernian, felul in care m-am simtit cand am marcat cu Braga a fost total diferit. Mult mai intens. Cand am venit aici, am stiut la ce club vin, ce suporteri sunt aici. Dar pana nu simti pe pielea ta lucrurile astea, nu prea poti sa le explici. A fost magic. De aceea cuvintele care mi-au venit in interviul de dupa meci au fost naturale. Numai suporterii iti pot da asa ceva, asa ca ii astept cat de curand inapoi. E un an cu adevarat bun si pentru mine, si pentru echipa. Sunt destul de trist pentru ca nu pot sa traiesc experienta Ibrox. Abia astept ca fanii sa vina alaturi de club din nou!", a spus Ianis pentru Rangers TV.