Într-un meci de baraj pentru promovare în liga a treia israeliană, echipele SC Dimona și Shimshon Tel Aviv au stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă serie de lovituri de la 11 metri din istorie. Cele două formații au executat un total de 56 de penalty-uri consecutive.

Cea de-a 56-a și ultima lovitură de la 11 metri a fost executată de portarul echipei Shimshon, Avihay Dahan, dar a fost apărată de omologul său de la Dimona, Gal Navon și astfel a pus capăt unei sesiuni de lovituri de departajare care a durat aproximativ 45 de minute.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6