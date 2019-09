Sa sparga BANCA pentru noua SENZATIE a Europei! El e noul pusti MAGIC din Champions League: la 19 ani are 17 goluri in 9 meciuri si 4 hat-trick-uri! In octombrie vine in Romania

Erling Haland a fost omul meciului in Salzburg - Genk (6-2).

Atacantul norvegian de 19 ani isi anunta un viitor de 5 stele! Are performante incredibile in acest sezon. Haland a reusit 4 hat-trick-uri in ultima luna si jumatate. A marcat de 17 ori in ultimele 9 meciuri in care a jucat. In vara, a inscris nu mai putin de 9 goluri intr-un singur meci pentru Norvegia U20, contra Hondurasului, la Campionatul Mondial.

Aseara, cu Genk-ul lui Ianis Hagi, Haland a dat 3 goluri in prima repriza. E primul jucator sub 20 de ani cu hat-trick intr-o singura repriza dupa Wayne Rooney, care reusea performanta in tricoul lui Manchester United.

Haland e in atentia marilor cluburi ale Europei. PSG, City, Unitd, Liverpool, Real si Juventus il urmaresc. Haland e asteptat la Bucuresti in toamna. Are sanse mari sa joace titular in atacul Norvegiei in preliminariile Euro pe National Arena. Romania - Norvegia se joaca pe 15 octombrie, de la 21:45, in direct la PRO TV.