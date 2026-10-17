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Emiliano Martinez, scos pe targă în Everton - Chelsea

Campionul mondial din 2022 cu Argentina, finalist în 2026, a fost scos pe targă de pe teren, după un duel în care a încercat să respingă o centrare. În locul său, în minutul 75, a intrat Mike Penders.

Emiliano Martinez și Jarrad Branthwaite s-au lovit puternic, iar toți cei prezenți pe stadion au rămas împietriți timp de câteva minute. Branthwaite a avut nevoie, și el, de îngrijiri medicale, însă a încheiat meciul pe teren.

Martinez, conștient la momentul schimbării

Din fericire, chiar dacă a fost scos pe targă, Martinez a fost conștient. Portarul argentinian a fost aplaudat la schimbare de tot stadionul, iar partida s-a reluat.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea goalkeeperului formației londoneze.