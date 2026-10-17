Partida Everton - Chelsea a fost întreruptă timp de nouă minute, din minutul 66 până în minutul 75, din cauza unei accidentări suferite de portarul oaspeților, Emiliano Martinez (34 de ani).
FOTO ȘI VIDEO Momente de panică la Everton - Chelsea! Emiliano Martinez, scos pe targă
Everton - Chelsea 0-2 a fost pe VOYO SPORT 1 și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.
Emiliano Martinez, scos pe targă în Everton - Chelsea
Campionul mondial din 2022 cu Argentina, finalist în 2026, a fost scos pe targă de pe teren, după un duel în care a încercat să respingă o centrare. În locul său, în minutul 75, a intrat Mike Penders.
Emiliano Martinez și Jarrad Branthwaite s-au lovit puternic, iar toți cei prezenți pe stadion au rămas împietriți timp de câteva minute. Branthwaite a avut nevoie, și el, de îngrijiri medicale, însă a încheiat meciul pe teren.
Martinez, conștient la momentul schimbării
Din fericire, chiar dacă a fost scos pe targă, Martinez a fost conștient. Portarul argentinian a fost aplaudat la schimbare de tot stadionul, iar partida s-a reluat.
Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea goalkeeperului formației londoneze.
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