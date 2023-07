S-a decis soarta lui Mauro Icardi! Unde va juca sezonul viitor, după ce a primit o super ofertă de la arabi

Campioana Turciei a ajuns la o înțelegere cu PSG pentru transferul starului argentinian, iar jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit detaliile contractului.

Impresara fotbalistului, care este și soția sa, ar fi stabilit un acord pentru transferul definitiv al argentinianului, până în 2026, cu un salariu de 9 milioane de euro pe an, urmând ca turcii să plătească 10 milioane de euro campioanei din Ligue 1.

???? #WandaNara and #Galatasaray are working to complete the paperworks of the agreement for his return to Gala on a permanent deal. Last details for a contract until 2026 with a salary of 9M/year. The turkish club have already reached a total agreement for 10M as a #transfers fee https://t.co/pWyh7y8RDn