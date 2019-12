S-a aflat! Motivul pentru care Sumudica si-a prelungit contractul cu Gaziantep! Ce l-a convins pe baskanul turcilor sa ii puna pe masa o noua oferta

Patronul celor de la Gaziantep a dezvaluit motivul pentru care i-a prelungit contractul lui Sumudica.

Echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir se afla pe locul 12 in clasamentul din Turcia cu 16 puncte dupa 13 meciuri. Sumudica si-a prelungit acum o luna contractul cu turcii, iar baskanul echipei a dezvaluit motivul real pentru care i-a prelungit contractul antrenorului roman.

"Am decis sa continuam cu Sumudica pentru a asigura stabilitatea echipei si pentru a arata incredere jucatorilor si antrenorilor. In plus, pentru a preveni ofertele venite de la nationala Romaniei i-am prelungit contractul pe inca doi ani" a spus Mehmet Buyukeksiden pentru Fanatik.