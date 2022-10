Jucătorul pe care marele Ronaldo Nazario îl compară cu Messi și Cristiano

Jurnaliștii de la The Guardian l-au întrebat pe Ronaldo, un adevărat idol al fanilor brazilieni, de ce Neymar, actualul star al Selecao, nu are parte de aceeași căldură din partea suporterilor, însă R9 i-a contrazis imediat.

Ronaldo: "Neymar poate fi comparat cu Messi și Cristiano"

Ronaldo crede că orice fan brazilian admiră fotbalul practicat de Neymar, însă suporterii tind de obicei să ia în calcul și viața privată a fotbalistului, una condimentată cu mai multe controverse, cum ar fi ultima, referitoare la faptul că îl susține pe politicianul Jair Bolsonaro la alegerile din Brazilia.

Fostul atacant de la Real Madrid, Inter sau Barcelona a lăudat calitățile fotbalistice ale lui Neymar și chiar l-a comparat pe brazilian cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

"Nu, oamenii îl iubesc pe Neymar. Dacă vorbim doar despre fotbal, mă îndoiesc că este cineva care nu îl iubește. Viața sa privată depășește fotbalul, dar nu mă interesează asta.

Este îndrăzneț, are tehnică, varietate, e rapid, marchează goluri, are personalitate. Îl poți compara cu Messi și Cristiano Ronaldo, chiar dacă ei sunt de pe altă planetă. Pe teren, ăsta este Neymar, dar lumea amestecă fotbalul cu alte lucruri referitoare la el", a spus Ronaldo, pentru The Guardian.

Ronaldo: "Messi merită Cupa Mondială, dar nu îl susțin"

Întrebat dacă i-ar plăcea ca Argentina să câștige Cupa Mondială în cazul în care Brazilia nu reușește acest lucru, Ronaldo nu a stat pe gânduri.

"Rivalitatea Brazilia - Argentina este uriașă. Am avut parte de bătălii incredibile cu ei, însă cu respect. Nu pot să iau în calcul varianta ca Argentina să câștige Cupa Mondială.

Dacă Messi merită? Cu siguranță, da, dar nu are parte de susținerea mea. Îl admir, dar va înțelege asta pentru că sunt sigur că și el simte la fel", a mai spus Ronaldo.