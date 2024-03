Meciul care l-a făcut să plângă pe Jose Mourinho: "A fost singura dată"

Într-un documentar realizat pentru Prime Video, tehnicianul portughez a vorbit despre momente care i-au marcat cariera, inclusiv despre care mai puțin plăcute.

Moment de cotitură după semifinala din Champions League, din sezonul 2011/2012

"The Special One" s-a aflat pe banca galacticilor în perioada iunie 2010-iunie 2012, când a reușit să câștige trei trofee, însă a trăit și o mare dezamăgire.

În returul semifinalelor UEFA Champions League, din sezonul 2011/2012, Real Madrid a pierdut calificarea în ultimul act, la loviturile de departajare, în fața celor de la Bayern Munchen.

Jose Mourinho a povestit că după meci l-a sunat pe impresarul lui Cristiano Ronaldo și l-a rugat să meargă la el acasă, deoarece era distrus din cauza rezultatului.

"Am plâns în drum spre casă, după partida cu Bayern. A fost singura dată când am plâns. Mai târziu, în acea seară, am primit un telefon de la Jorge Mendes care mi-a zis: 'Fă-mi o favoare și du-te la Cristiano acasă, e distrus'.

I-am răspuns: 'Și eu sunt distrus!'. Dar m-am dus, m-am pregătit să nu vărs vreo lacrimă și m-am îndreptat spre casa lui Cristiano. Amândoi eram distruși", a povestit antrenorul portughez.