Cristiano Ronaldo, patru goluri pentru Al-Nassr! Portughezul face show în Arabia Saudită

UPDATE: Ronaldo a mai reușit două goluri și în repriza secundă! Portughezul a înscris în minutele 51, respectiv 61, și a ajuns la patru reușite. Al-Nassr o conduce cu 4-0 pe Al Wehda!

Știrea inițială:

Mai întâi, starul portughez a punctat în minutul 21 după o pasă excelentă a lui Ghareeb, între linii. Ronaldo a înscris cu un șut cu stângul, la colțul lung, la care portarul advers nu a avut nicio șansă.

Starul portughez a punctat și în minutul 40, când a scăpat singur cu portarul advers și l-a executat pe acesta cu un șut pe jos. Ronaldo a ajuns la 501 reușite pentru echipele de club în cariera sa, în competițiile interne.

500TH LEAGUE GOAL FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO ???????? pic.twitter.com/tXP5bJ3JWs

Another goal by Cristiano Ronaldo, we’re winning European Golden Boot this year, GOAT ???? ❤️pic.twitter.com/o1upPdAkwz