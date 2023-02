Reacția lui Piers Morgan după ce Cristiano Ronaldo a marcat patru goluri într-un meci pentru Al Nassr

Cristiano Ronaldo s-a dezlănţuit în deplasarea de la Al Wehda, unde a deschis scorul în minutul 21, cu un şut cu piciorul stâng, şi l-a majorat în minutul 40, cu un şut cu dreptul.

Ronaldo şi-a completat careul de goluri în repriza secundă. Mai întâi a transformat un penalty în minutul 53, iar în minutul 61 a stabilit scorul final.

Cu aceste reușite, Cristiano Ronaldo a depăşit borna celor 500 de goluri bifate în competițiile interne în care a evoluat.

"Cristiano Ronaldo a marcat toate cele 4 goluri în victoria lui Al Nassr în fața celor de la Al Wehda, depășind 500 de goluri în campionatele interne în cariera sa. El a dat 61 de hattrick-uri, 30 înainte să împlinească 30 de ani și 31 după această vârstă. Acum are 38 de ani. Remarcabil. Felicitări, Cristiano", a fost mesajul postat de jurnalist pe contul de Twitter.

Atacantul portughez s-a despărțit de Manchester United în urmă cu mai bine de o lună, de comun acord, după interviul exploziv pe care i l-a acordat jurnalistului britanic Piers Morgan. În cadrul interviului, Cristiano Ronaldo nu a menajat pe nimeni de la United, criticând conducerea dur, dar și pe antrenorul Erik ten Hag.

