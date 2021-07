Ratare ireala a lui Messi in finala Copa America! Ce a putut sa faca dupa ce a fost lasat singur cu portarul VIDEO 

Argentina a castigat Copa America dupa ce a invins-o pe Brazilia in finala, 1-0.

Angel Di Maria a deschis scorul in minutul 22. Rodrigo De Paul i-a trimis o diagonala superba, peste defensiva braziliana, iar jucatorul a scapat singur cu portarul, pe care l-a invins cu un lob frumos.

Leo Messi a avut o prestatie stearsa in finala de pe Maracana, si desi pana in aceste faze a reusit sa inscrie de patru ori, starul Barcelonei nu a mai reusit sa trimita balonul in plasa. Cu toate astea, Messi a fost aproape sa inscrie in minutul 88, dupa un contraatac al Argentinei, initiat tot de el.

Capitanul i-a trimis aceluiasi De Paul, care i-a trimis inapoi superb cu interiorul printre fundasii brazilieni, lasandu-l singur cu Ederson, intr-o situatie in care s-a mai gasit de sute de ori. Insa, Messi si-a prelungit balonul si s-a impiedicat inainte sa suteze, iar portarul a reusit sa ii fure balonul.

La finalul turneului, Messi a fost numit 'Jucatorul turneului', dupa ce a inscris patru goluri si a oferit si cinci pase de gol.