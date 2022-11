PSG, refuzată după ce a oferit 80 de milioane de euro pentru 'perla' braziliană de 16 ani dorită de Real Madrid și Barcelona 

Endrick (16 ani) este 'puștiul-minune' al Braziliei, care a impresionat cu prestațiile pe care le-a avut în tricoul lui Palmeiras în acest an. Tânărul fotbalist a fost urmărit de aproape de scouterii lui Real Madrid, Chelsea sau Barcelona, iar recent a intrat pe fir și Paris Saint-Germain.

Francezii au fost singurii care au și făcut o ofertă, nu doar pentru Endrick, ci și pentru coechipierul său, Estevao Willian (15 ani), după cum informează presa internațională, ofertă de 80 de milioane de euro. Suma oferită este una mare, în contextul în care Endrick este cotat la 20 de milioane de euro, iar Estevao nu a avut încă reușite remarcabile.

Campioana Franței a fost însă refuzată după cum informează UOL Esporte, cele 80 de milioane de euro nefiind de ajuns pentru a-i convinge pe brazilieni să își cedeze „perlele”.

???? ????????????????????????????????: Palmeiras have REJECTED PSG's €80M offer for 16-year old Endrick and 15-year old Estevao Willian! ????????

(Source: @UOLEsporte) pic.twitter.com/lPVyDfwSnr