Probleme pentru Mitrita in Statele Unite? Motivul pentru care fotbalistul nu se afla in cantonament cu echipa! Ce s-a intamplat

Alexandru Mitrita a parasit-o pe Craiova pentru New York City. Atacantul a reusit sa marcheze inca de la debut si i-a impresionat pe fanii americani.

Fostul fotbalist al Craiovei nu se afla in acest moment cu echipa in cantonamentul din Orlando. Alexandru Mitrita inca asteapta sa primeasca viza, iar apoi se va alatura lotului condus de Domenec Torrent.

Kyle Schnitzer, jurnalist la New York Post, a anuntat acest lucru pe contul sau oficial de Twitter. Unul din urmaritorii sai a fost ironic cu modul in care se misca autoritatile cand vine vorba de astfel de probleme: "Ar trebui sa obtina cartea verde in 6 luni, nu va faceti griji".

Per source, can confirm Alexandru Mitriță is not in Orlando with #NYCFC. Awaiting his visa. Once complete, he'll join up with the team.