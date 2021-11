Meciul a fost marcat însă de o luptă între suporteri și forțele de ordine. Fanii lui PAOK au aruncat constant cu torțe în teren, iar în finalul partidei lucrurile au degenerat grav, imaginile de la Salonic făcând înconjurul lumii.

Prima reacție a lui Răzvan Lucescu, după ”masacrul” de la Salonic

Suporterii s-au bătut, pe teren, cu forțele de de ordine, cel puțin patru dintre aceștia au fost arestați, iar PAOK riscă chiar să piardă meciul la masa verde. Răzvan Lucescu s-a declarat foarte supărat după meci, mai ales din cauza atitudinii echipei sale.

”Nu am prea multe de spus pentru că sunt foarte supărat. Din cauza ultimelor două jocuri ne-am prăbușit (n.r. meciul cu Aris şi 0-2 cu Atromitos). Eu sunt vinovat, probabil că am setat standarde prea ridicate și poate că nu am reușit să gestionez problemele jucătorilor care au fost accidentaţi.

Trebuie să schimbăm lucrurile și să reacționăm. Trebuie să luptăm în continuare încă de la meciul din Cupă, de miercuri. Au trecut doar 20 de minute după meci, nu putem face o analiză. Trebuie să îi motivăm pe jucători și trebuie să găsim o modalitate de a reacționa”, a declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – Aris 0-1.

Sursă foto: sport24.gr