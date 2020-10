Presedintele lui Juventus a CONFIRMAT strategia pentru perioada viitoare! Torinezii isi schimba radical filosofia clubului dupa pandemie

Juventus a avut una din cele mai spectaculoase campanii de transferuri din aceasta perioada de mercato.

Piata de transferuri din 2021 va fi una asemanatoare cu cea din 2020, a transmis presedintele lui Juventus.

"Trecem printr-o faza in care, absenta resurselor ne face sa recurgem la cresterea creativitatii. Trebuie sa investim in tinere talente, luandu-le de la diferite varste, dar fara a neglija competivitatea", a declarat Andrea Agnelli.

Directorul sportiv al lui Juventus, Fabio Parataci, a surprins prin campania de achizitii pe care a facut-o la echipa. Dejan Kulusevski (20 de ani), Arthur Melo (24 de ani), Weston McKennie (22 de ani), Federico Chiesa (22 de ani) si Alvaro Morata (27 de ani), toti sub 30 de ani, sunt tinerii pe care Juventus i-a adus ca sa-l ajute pe Ronaldo sa aduca UEFA Champions League la Torino.

Pentru campania urmatoare de transferuri, Juventus vrea sa-l aduca pe Houseme Aouar, vedeta lui Olympique Lyon, in varsta de 22 de ani. Talentatul mijlocas este curtat de Paris Saint-Germain, Arsenal si Real Madrid, dar Juventus este in pole-position datorita faptului ca leaga o relatie buna cu clubul francez. In aceasta perioada de transferuri, Juventus l-a lasat imprumut pe De Sciglio la Lyon, incat ar vrea sa-l foloseasca pe fundasul dreapta in viitoarele negocieri.

Tweet juventus Lyon Aouar Citeste si: