Presedintele federatiei de fotbal din Ucraina este anchetat de FIFA si de procurorii elvetieni pentru o incercare de deturnare de fonduri

In ciuda scandalului, acesta a fost ales membru in Comitetul Executiv al UEFA.

Andriy Pavelko, presedinte al Ukrayinska Asotsiatsiya Futbolu (UAF) si membru in Comitetul Executiv al UEFA, este acuzat ca ar fi platit in mod nejustificat suma de 4.5 milioane de euro federatiei conduse de el din fondurile UEFA, in 2017. Acesta a fost chestionat despre tranzactie de autoritatile elvetiene si de investigatorul FIFA Maria Claudia Rojas, dar a fost intrebat si despre amenintarile pe care jurnalistii de la publicatia L’Illustre le-au primit telefonic din Ucraina, dupa ce au scris despre acest subiect.

In aceasta luna, aceeasi revista a mai scris ca Pavelko a demisionat din pozitia pe care o avea in Comisia de Disciplina a FIFA. In august 2018, o investigatie etica a fost deschisa din cauza ca ucraineanul i-a criticat public pe colegii sai din aceasta comisie, dupa ce hotarasera sa il avertizeze pe croatul Domagoj Vida, care facuse declaratii cu caracter politic dupa victoria contra Rusiei, din sferturile de finala ale CM 2018, in apararea Ucrainei, unde fusese jucator la Dinamo Kiev. Pavelko fusese initial amendat cu 10.000 de franci elvetieni. Oficialul ucrainean a fost chestionat si despre un proiect care trebuia sa aiba gazoane artificiale cumparate de la o companie din Emiratele Arabe Unite.

Pavelko a spus ca suma de 4.5 milioane de euro primiti de la UEFA au ramas neatinsa in conturile bancare ale federatiei, dupa ce proiectul unui centru de antrenament destinat echipei nationale a fost amanat din cauza ca tranzactia cu terenul pe care trebuia construit a cazut. In februarie 2019, el a fost ales in Comitetul Executiv al UEFA cu 27 de voturi din cele 55 ale asociatiilor nationale, desi forul continental si presedintele Aleksander Ceferin primisera mai multe scrisori din partea unor fosti parlamentari si activisti din Ucraina, care atentionau ca Pavelko este incompatibil cu o functie atat de importanta in structura UEFA. In Elvetia, investigatia procurorilor din Cantonul Jura, in privinta anchetarii amenintarilor primite de jurnalisti, a intrat in impas, dupa ce ce mai multe cereri de cooperare trimise autoritatilor din Ucraina au ramas fara raspuns.

MIRCEA SANDU, TRIMIS IN JUDECATA DE DIICOT PENTRU CONSTRUCTIA CNF BUFTEA

In Romania, Mircea Sandu, fost presedinte al FRF si fost membru al Comitetului Executiv al UEFA, a fost trimis in judecata de DIICOT, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani, in legatura cu un contract privind constructia Centrului National de Fotbal de la Buftea. FRF a hotarat sa se constituie parte civila in acest dosar, in speranta ca va recupera prejudiciul de 740.000 de euro calculat de DIICOT.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 2009 - 2010, Mircea Sandu ar fi initiat si constituit impreuna cu suspectii Bogdan Petculescu, Ziv-Asher Tetelman si Puiu Tetelman un grup infractional organizat, care a avut ca scop insusirea din patrimoniul FRF a sumei de 740.000 euro, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov. Baza sportiva s-a construit cu bani din diverse proiecte de la FIFA si UEFA, numai forul continentat alocand 2.5 milioane de euro din costul total, prin proiectul Hattrick. La inaugurarea bazei a participat si presedintele FIFA, Sepp Blatter.

"In vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepriza si subantrepriza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu Federatia Romana de Fotbal. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma - restituire imprumut asociat, dividende", sustineau procurorii.