Fernando Santos, cel care l-a ținut pe banca de rezerve pe superstarul Cristiano Ronaldo în timpul Campionatului Mondial din Qatar, s-a despărțit de federația din Portugalia după turneul final, iar luni după-amiază oficialii lusitani au anunțat numele noului selecționer: spaniolul Roberto Martinez.

Roberto Martinez, în vârstă de 49 de ani, a condus ultima dată naționala Belgiei, între 2016 și 2022, alături de care a participat la Campionatul Mondial din 2018 (locul 3), Campionatul European din 2020 și la turneul final mondial recent încheiat din Qatar.

Anterior, ibericul le pregătise pe Swansea City, unde a și evoluat ca fotbalist, Wigan Athletic (cu care a câștigat FA Cup în 2013) și Everton.

”Roberto Martínez a fost prezentat în această zi de luni, în Cidade do Futebol, drept noul selecționer al naționalei Portugaliei.

Antrenorul spaniol în vârstă de 49 de ani sosește în fruntea echipei noastre după ce a pregătit Belgia, Everton, Wigan Athletic și Swansea City.

La ceremonia de prezentare, președintele Federației Portugheze de Fotbal, Fernando Gomes, i-a urat bun venit noului selecționer și a evidențiat competențele acestuia”, a anunțat federația de la Lisabona pe site-ul oficial.

