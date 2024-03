Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele goluri fiind marcate în primele minute de joc.

Scorul a fost deschis în secunda 14, în urma unei greșeli majore în apărarea Letoniei. Neînțelegerea dintre Marcis Oss și portarul Pavels Steinbors a dus la marcarea unui autogol total neașteptat.

Fundașul central se afla în interiorul careului și i-a pasat lui Steinbors, care se aștepta la o pasă mai lungă, însă mingea s-a oprit în poartă.

ONE OF THE FASTEST OWN GOALS EVER! ????

In a match against Liechtenstein, Latvia's Mārcis Ošs passed the ball into his own net after just 14 seconds... ???? pic.twitter.com/eFXYlVTaue