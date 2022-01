Portarul s-a dus cu talpa direct pe gâtul jucătorului Braziliei! Intrarea horror pentru care a văzut roșu după ce arbitrul a verificat la VAR

Partida a început cu un gol înscris de Casemiro încă din minutul 6, însă duelul a degenerat rapid, iar Ecuador a rămas în inferioritate încă din minutul 15, când portarul Dominguez a văzut roșu direct după o intrare horror la Cunha.

Atacantul lui Atletico Madrid se lupta pentru un balon la marginea careului și se afla între cei doi fundași centrali ecuadorieni. Portarul Dominguez a ieșit total neinspirat, cu piciorul ridicat, lovindu-l pe Cunha pe gât, cu talpa.

Pentru intarea horror, portarul a văzut roșu direct, deși 'centralul' nu sancționase inițial intrarea dură. Arbitrul partidei a fost chemat la VAR, acolo unde a revăzut intrarea, schimbându-și decizia și trimițându-l pe goalkeeper la vestiare.

Ecuador’s goalkeeper with a VERY dangerous challenge on Matheus Cunha.pic.twitter.com/6v3HLgrWQs