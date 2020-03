Portarul Islandei se pregateste pentru barajul cu Romania regizand filme si reclame

Meseria de baza a lui Hannes Tor Halldorsson este cea de videograf si regizor de film.

Hannes Tor Halldorsson (36 ani), portarul nationalei Islandei, pe care Romania urmeaza sa o intalneasca in barajul de calificare la Euro 2020, a jucat, de-a lungul carierei, la Leiknir Reykjavik (2002-2004), Afturelding (2005), Stjarnan (2006), Fram (2007-2010), Knattspyrnufelag (2011-2012, 2013), Brann Bergen (2012), Sandness Ulf (2014-2015), NEC Nijmegen (2015-2016), Bodo/Glimt (2016), Randers FC (2016-2018), Qarabag FK (2018-2019) si Valur (2019-prezent). El are 69 de selectii pentru nationala Islandei, participand la Euro 2016 si la CM 2018. Portarul nu s-a pregatit in copilarie cu nicio echipa de juniori si voia sa sa lase de fotbal, la doar 20 de ani, dupa ce a fost respins de o echipa din liga a treia islandeza.

Insa, desi este unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria fotbalului islandez, goalkeeperul considera ca meseria sa de baza este cea de regizor de film si videograf. De-a lungul timpul, el a lucrat pentru companiile de productie Sagafilm, Purkur si Made in Iceland Films, a realizat videoclipul piesei „Never Forget” pentru Greta Salome si Jonsi, reprezentantii Islandei la editia din 2012 a Eurovisionului, cand au terminat pe locul al saptelea, a regizat si filmat reclame tv pentru Ikea, Coca-Cola, Icelandair, Q-Skyr, Eimskip, Graenmeti, Malt, Maratonmadurinn si canalul tv Stod 2, dar a realizat si filmele de celebrare ale calificarilor nationalei sale la Euro 2016 (sferturi de finala) si CM 2018.

Si-a inceput cariera de regizor in liceu, cand a filmat videoclipul formatiei Nylon, iar primul sau scurtmetraj, „Swimming Man”, a aparut in 1996, dupa ce a fost filmat pe o caseta cu banda si montat pe un aparat video. Acum, Halldorsson e si realizator de show-uri tv, printre ele aflandu-se si „Our professional players”, o emisiune in care si-a prezentat colegii de la echipa nationala si viata lor de fotbalisti profesionisti. In 2020, Halldorsson a terminat lucrul la filmul „Leynilogga”, povestea unui politist bisexual care se lupta cu crima organizata din tara sa si cu propriile sentimente. Aceasta era una dintre ambitiile sale, sa realizeze un film de lung metraj cat inca se afla in activitate ca fotbalist, pentru ca pentru reclame avea la dispozitie doar 2 zile pentru fiecare, pana sa se intoarca la antrenamente si meciuri.