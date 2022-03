Platini știe cine e urmașul lui Messi și Ronaldo: "Poate câștiga totul, are tot ce îi trebuie!"

Triplu câștigător al Balonului de Aur (1983, 1984 și 1985), Platini spune că Mbappe are tot ce îi trebuie pentru a câștiga cele mai importante distincții individuale, inclusiv Balonul de Aur.

Platini: "Mbappe are tot ce îi trebuie pentru a câștiga totul"

Fostul jucător al lui Juventus a vorbit despre calitățile atacantului de la PSG, dar i-a găsit și un defect celui care se află în ultimele luni de contract cu formația franceză și este așteptat să semneze cu Real Madrid din vară.

"Am trăit 15 ani extraordinari cu Ronaldo și Messi. Mbappe este în pole position acum. Are tot viitorul în față, poate câștiga totul. El trebuie să fie următorul star.

Pare că acum e puțin prea concentrat. Trebuie să se distreze. Nu-l cunosc personal, nu l-am întâlnit niciodată, dar am citit anumite lucruri despre el. E bine că își dorește să câștige totul. Și eu voiam la fel, dar nu o spuneam. E cel mai bun fotbalist francez în acest moment și nu are doar calități fizice. Are viziune, ambele picioare, lovitura de cap. Are tot ce îi trebuie", a spus Platini, potrivit RMC Sport.

La doar 23 de ani, Mbappe are 209 goluri la nivel de seniori, inclusiv la echipa națională, alături de care a câștigat Cupa Mondială în 2018.