Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo, știe unde ar fi trebuit starul portughez să se transfere

Piers Morgan, cel care l-a intervievat pe Cristiano Ronaldo, a scris un mesaj pe rețelele social media în care a expus faptul că Arsenal l-ar fi adus pe portughez la echipă, atunci „tunarii” ar fi câștigat campionatul.

Formația dirijată de Mikel Arteta a avut un avans considerabil, la un moment dat, față de ocupanta locului doi din Premier League, Manchester City, însă în urma unor rezultate dezavantajoase, Arsenal a pierdut primul loc și, implicit, șansa de a câștiga un titlu după 19 ani.

„Dacă l-am fi semnat pe Ronaldo când a plecat de la United, până la finalul sezonului, cum ar fi vrut și el, am fi câștigat campionatul. Știe să câștige trofee și să înscrie atunci când contează cel mai mult”, a scris Piers Morgan pe Twitter, referindu-se la Arsenal.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC