Cel mai bogat fotbalist din lume a rămas fără echipă! Ce salariu avea jucătorul cu avere de 20 de miliarde de dolari

Ajuns la 25 de ani, Faiq Bolkiah, fiul prințului Jefri și nepotul sultanului Hassanal din Brunei, tocmai a rămas, din nou, liber de contract.

Cel mai bogat fotbalist din lume e liber de contract! Are doar două goluri marcate

Bolkiah a jucat din decembrie 2021 în Thailanda, la Chonburi, însă asiaticii nu i-au prelungit angajamentul. În total, jucătorul din Brunei a prins 32 de meciuri pentru Chonburi, reușind două goluri și patru assist-uri.

În Thailanda, Faiq avea un contract în valoare de 2.700 de euro pe lună. Potrivit presei locale, nepotul sultanului ar putea să rămână în Thailanda și în stagiunea viitoare. FC Ratchaburi, o formație de mijlocul clasamentului, e interesată să-l transfere.

„Le mulțumesc celor de la Chonburi pentru ultimele două sezoane. Și le mulțumesc în special fanilor care au fost alături de mine încă din prima zi. Vă urez numai bine pe viitor și sper că într-o zi ne vom întâlni din nou”, a scris Faiq Bolkiah pe contul său de Instagram.

De-a lungul carierei sale, nepotul sultanului a evoluat la juniorii lui Southampton, Chelsea și Leicester. Ca profesionist, are în CV clubul portughez Marítimo și experiența recent încheiată din Thailanda. Deși a împlinit 25 de ani pe 9 mai, are doar două goluri marcate în fotbalul profesionist.

Cine este Faiq Bolkiah și de ce s-a simțit păcălit de portughezi

Faiq Bolkiah s-a născut la Los Angeles, în Statele Unite, și are și cetățenie americană. Când avea doar un an, s-a mutat în Anglia, unde a crescut și a început să joace fotbal. În Anglia, Faiq a avut o viață privilegiată. A frecventat cele mai bune școli și a trăit „sub acoperire”, pentru că puțini știau cine este cu adevărat.

Tatăl său și-a dorit ca Faiq să trăiască departe de viața extravagantă a familiei regale din Brunei, un mic stat din insula Borneo, în sud-estul Asiei, însă cel mai bogat din lume raportat la PIB-ul pe cap de locuitor.

„Părinții mei m-au susținut mereu în goana mea să-mi împlinesc visul. M-au pregătit psihologic și fizic în copilărie, ei sunt modelele mele”, zicea Faiq pentru FourFourTwo, într-unul dintre rarele interviuri pe care le-a acordat.

Faiq, al cărui idol este brazilianul Ronaldo, se descrie drept un jucător rapid și tehnic. „Îmi place să creez. Joc și extremă, și număr zece. Îmi place jocul direct și vreau să marchez goluri”, spunea el.

Experiența din Portugalia a fost un eșec pentru Bolkiah, care zicea că s-a simțit păcălit de clubul Marítimo. „Când am semnat cu Marítimo, am avut oferte și din La Liga, de la cluburi care voiau să mă ia și să mă împrumute în Segunda División. Nu am vrut să mă duc.

Marítimo mi-a zis că voi juca și asta era tot ce îmi doream. Dar nu s-a întâmplat asta și regret că m-am dus acolo. N-au fost onești deloc, a fost multă politică la mijloc”, spunea Bolkiah într-un interviu pentru presa din Thailanda.

6 selecții și 1 gol are Faiq Bolkiah pentru reprezentativa statului Brunei

200.000 de euro e cota sa, potrivit Transfermarkt.

0 minute a prins nepotul sultanului la prima echipă a lui Marítimo. A jucat 45 de minute pentru Marítimo B.

Cine este excentricul prinț din Brunei: flotă de mașini de lux și 500.000 de dolari cheltuiți zilnic

Jefri Bolkiah (68 de ani), tatăl fotbalistului, este faimos pentru excesele sale. Fratele sultanului avea la un moment dat 2.300 de mașini, inclusiv o flotă de Bentley, Ferrari și Rolls-Royce. Deținea un elicopter, opt avioane private, printre care și un Boeing 747, și diamante estimate la sute de milioane de dolari.

Jefri a cheltuit 7 milioane de dolari pe un covor țesut cu aur și pietre prețioase. Când Faiq a împlinit șapte ani, prințul l-a adus la petrecere pe Michael Jackson, cu un avion privat. I-a plătit atunci starului 17 milioane de dolari.

Se spune că, timp de zece ani, Jefri a cheltuit zilnic câte 500.000 de dolari (VEZI GALERIA FOTO). Avea un harem de 40 de femei, trei neveste și azi este tatăl a 19 copii. La începutul anilor 2000, a fost exilat din Brunei din cauza unor probleme legale, dar în 2009 a fost din nou văzut alături de sultan și familia regală.