Peru, minunea de la Copa America si lectia oferita unui intreg continent

Peru reprezinta in acest moment exemplul lui Don Quijote in fotbal!

Articol publicat de Casian Soneriu



Peruanii s-au luat la tranta cu gigantii si au sansa sa puna mana pe Copa America dupa aproape 45 de ani. Au eliminat-o pe Chile, care era una dintre favorite, insa nu doar faptul ca i-au trimis acasa pe Vidal si compania e surprinzator, ci si modul in care au facut-o.

3-0 fara drept de apel, iar in ciuda faptului ca Guerrero si Farfan nu mai sunt in aceasi forma din anii trecuti, Peru merge sa isi joace sansa in fata vedetelor conduse din teren de Dani Alves.

Sa-i trimiti acasa atat pe Suarez cat si pe Alexis e cu adevarat o performanta. Echivalent cu ce a reusit Ajax in Champions League. S-a batut cu Real si Juve, dar i-au batut pamantenii de la Spurs.

Cu siguranta o semi-finala Chile - Uruguay avea o alta aroma, dar surpriza din Peru pica perfect la acest turneu final parca apasat de o noua dezamagire din partea argentinei.

Paolo Guerrero e vedeta nationalei in timp ce Farfan e accidentat. Carillo si Renato Tapia vin din spate si reprezinta viitorul nationalei. Doar atunci cand vom analiza cat de mari sunt chilienii si uruguayenii ne vom da seama despre cat de mare este performanta nationalei antrenate de Ricardo Gaerca.

Brazilia este cert favorita, iar casele de pariuri confirma acest lucru. Formatia lui Coutinho si Firmino are o cota foarte mica, in timp ce Peru nici a doua sansa nu pare ca o are. :)

Cotele de piata ale celor mai importante echipe de la Copa America

1. Brazilia - 873.45 milioane

2. Argentina - 587.45 milioane

3. Uruguay - 408,51 milioane

4. Columbia - 286.20 milioane

5. Chile - 117.70 milioane

6. Paraguay - 77.04 milioane

7. Venezuela - 57.03 milioane

8. Peru - 41.45 milioane

Peru vine abia pe ultimul loc in acest top si este depasita chiar si de Venezuela sau Paraguay, dar se spune ca nimic nu este intamplator in fotbal, iar Peru va juca duminica seara finala in care baietii lui Garega vor da totul ca sa mai rapuna un colos. Ajax sau Peru, voua care va place mai mult?