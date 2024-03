Pep Guardiola nu a mai rezistat și a lansat acuzații dure: ”Real Madrid are nouă zile să se pregătească!”

Înaintea meciului cu Arsenal, Pep Guardiola a răbufnit la conferința de presă în legătură cu programul extrem de încărcat al echipei sale.

Pep Guardiola, nemulțumit de programul lui Manchester City

Meciul cu Real Madrid din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League va fi a patra partidă pe care ”Cetățenii” o vor disputa în decurs de zece zile, iar Guardiola a ajuns la capătul puterilor.

Partida Real Madrid - Manchester City este programată marți, pe 9 aprilie, de la 22:00.

Tehnicianul s-a declarat nemulțumit și de faptul că Manchester City trebuie să joace semifinala Cupei Angliei cu Chelsea la doar trei zile după ce vor disputa returul cu Real Madrid.

”Vom juca aici a doua manșă cu Real Madrid… Coventry, Manchester United, Chelsea, ei sunt în vacanță o săptămână. Noi de ce jucăm sâmbătă? De ce nu ne dau o zi în plus? Coventry nu joacă în Champions League, Chelsea nu joacă în Champions League sau Europa League, nici United. Televiziunile plătesc o grămadă de bani, așa că noi trebuie să jucăm sâmbătă.

Vom merge până la Londra să jucăm cu Chelsea, Chelsea nu va veni aici. Noi vom călători cinci ore. Vom juca sferturi de finală în Champions League, așa cum am făcut-o de multe ori în ultimii ani. Miercuri este meciul retur, iar apoi vom juca sâmbătă. Așa se întâmplă întotdeauna.

Suntem norocoși că de data asta vom juca acasă, dar am jucat la Dortmund, ne-am întors joi, iar vineri am luat trenul sau avionul și am jucat cu Chelsea sau Liverpool sau cu oricare altă echipă incredibilă. Suntem epuizați!

Vom juca împotriva lui Aston Villa miercuri la 20:15 (n.r. 22:15 ora României), jucăm sâmbătă la 12:30 cu Crystal Palace, iar apoi marți mergem la Madrid. Real Madrid are nouă zile la dispoziție să se pregătească pentru acest meci. Ei vor juca în acest weekend și nu vor mai juca până la meciul nostru.

Mă întrebați despre calendar, o să vă spun părerea mea. Uitați despre modificări. UEFA și FIFA au treburile lor, televiziunile au treburile lor, dar eu am treaba mea și îmi apăr clubul” a spus Pep Guardiola, conform beinsports.com.

Pep Guardiola: ”Alte cluburi nu se confruntă cu situația asta!”

Guardiola crede că cei care alcătuiesc programul echipelor din Anglia ar trebui să țină cont de faptul că Manchester City este angrenată în atât de multe competiții și să le dea ”Cetățenilor” măcar o zi în plus, pentru că aceasta s-ar putea dovedi a fi extrem de importantă în opinia managerului lui Manchester City.

”Echipa mea este foarte dură, joacă din trei în trei zile, alte cluburi nu se confruntă cu situația asta. Noi mereu am avut problema asta cu calendarul, avem mai puține zile de recuperare, dar am făcut performanță.

Vreau să știu de ce noi jucăm tot timpul sâmbăta și nu duminică, pentru că o zi contează foarte mult la acest nivel, mai ales cu jucătorii accidentați, cu atât de multe jocuri.

Suntem norocoși că suntem angrenați în multe competiții, dar când văd că trebuie să jucăm sâmbătă mă întreb de ce. Aș vrea să știu răspunsul, dar nu pot. Mereu este la fel și acest lucru nu se va schimba.

Ca să câștigi Premier League trebuie să câștigi aproape toate meciurile. Nu cred că Arsenal și Liverpool vor pierde prea multe puncte”, a completat Guardiola.