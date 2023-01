Ofertele refuzate de Cristiano Ronaldo pentru a juca la Al Nassr! Superstarul portughez a dezvăluit tot

Înainte a de ieși pe teren în fața a zecilor de mii de fani care l-au așteptat, Cristiano Ronaldo a vorbit despre provocare a de a juca la Al Nassr, dezvăluind că a refuzat numeroase oferte pentru a ajunge în Arabia Saudită.

"Pentru mine e o oportunitate nu doar în fotbal, dar și să schimb mentalitatea noii generații. Nu mulți știu, dar multe cluburi din Europa, Brazilia, Australia, SUA, chiar și Portugalia, au încercat să mă transfere, dar mi-am dat cuvântul clubului, e o provocare bună, știu ce vreau și știu și ce nu vreau. E o provocare să ajut cu experiența mea să schimbăm și să câștigăm puncte, dar și la fotbal feminin, vreau să ofer o viziune diferită asupra țării, fotbalului, de aceea am acceptat această oportunitate", a declarat starul portughez în cadrul unei conferințe de presă.

Cristiano Ronaldo: "This is not the end for me. The Saudi Arabian League is very competitive. I know people don't know that." ???????? pic.twitter.com/lukH9Td0Cm