Oferta de ULTIMA ORA pentru Sumudica! E chemat sa conduca echipa in Europa: salariu urias pentru roman

Marius Sumudica e asaltat cu oferte.

Marius Sumudica ar putea reveni in fotbalul turc. Presa din Turcia noteaza ca romanul este dorit in campionatul turc unde i se ofera un salariu impresionant si o echipa calificata in preliminariile Europa League.

Potrivit jurnalistilor turci, Sumudica e in negocieri avansate cu Malatyaspor, echipa care a terminat sezonul trecut pe locul 5 si va juca in preliminariile Europa League. Obiectivul lui Sumudica este calificarea in grupele Europa League si calificarea echipei in Europa si in sezonul viitor.

De asemenea, jurnalistii turci noteaza ca Sumudica a refuzat ofertele primite din Liga 1 tocmai pentru a putea negocia cu Malatyaspor.