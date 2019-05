"Am vorbit cu Gigi si nu-l da afara! Eram primul care era interesat sa-l ia!" Sumudica anunta ca Becali a STERS de pe lista plecarea celui mai bun stelist din 2019

Becali ar fi planuit sa se desparta de cel mai in forma fotbalist al FCSB in play-off pentru a-i face loc uneia dintre tintele verii.

"Junior Morais nu pleaca de la FCSB" - anunta Marius Sumudica.

Antrneorul spune ca a fost surprins de informatia aparuta in presa. L-a sunat imediat pe Becali pentru a-i afla planurile.

"Am vorbit cu Gigi si va spun ca nu e adevarat, nu va renunta la Junior. Va dati seama ca eram primul interesat sa-l ajut in cazul in care ar fi fost cum s-a scris si Junior ar fi devenit liber de contract", a comentat Sumudica la PRO X.

Morais implineste 33 de ani in iulie. Fotbalistul brazilian a fost adus de la Astra liber de contract in 2017.