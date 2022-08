Dries Mertens (35 ani) s-a despărțit de Napoli după o perioadă de 9 ani și urmează să semneze cu Galatasaray, echipa lui Alexandru Cicâldău (25 ani). Belgianul a acceptat propunerea oficialilor „Cim-Bon” și a aterizat în Istanbul în cursul serii de sâmbătă și nu singur.

Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri, a postat inițial o poză cu Dries Mertens, însoțit de Lucas Torreira (26 ani), fotbalist care a evoluat la Fiorentina în ultimul sezon, împrumutat de la Arsenal.

Fotbalistul belgian a ales să nu își prelungească înțelegerea cu Napoli, astfel că a început să negocieze cu o altă echipă, pentru a încasa un salariu mai mare. Fabrizio Romano informează că Mertens va primi 4 milioane de euro salariu, iar în cazul în care echipa încheie sezonul pe loc de Champions League, contractul său se prelungește pe încă un sezon.

În schimbul lui Lucas Torreira, Galatasaray plătește 7 milioane de euro. Fanii turci au fost atât de încântați de cele două transferuri, încât Mertens și Torreira au fost întâmpinați de o mare de suporteri încă din aeroport.

Istanbul: Dries Mertens and Lucas Torreira arriving at the airport and set to be unveiled as new Galatasaray players. ???????? #Galatasaray@beINSPORTS ????pic.twitter.com/TrX2MPpl5w