Scene SANGEROASE in protestele de la Londra! Politia face fata cu greu! Continua luptele intre huligani si protestatari

Boris Johnson, politician britanic, condamna ceea ce s-a intamplat pe strazile Londrei intre pprotestatarii 'Black lives matter', huligani si politia locala. Politicianul descrie ca o adevarata "talharie rasista" ceea ce s-a intamplat pe strazi.

Peste 1300 de trupe de politie au trebuit sa tina piept luptelor in confruntarile sangeroase care au avut loc. In timp ce un numar mic de protestatari a facut apce cu politia, altii au venit cu intentii de a incepe din nou confruntarile.

Actvistii au fortat intrarea in piata Trafalgar, una dintre cele mai mari din londra, insa politia opune rezistenta si a format advarate ziduri de netrecut.

Piata Trafalgar este locul unde si-au dat intalnire extremii de dreapta si protestatarii 'Black Lives Matter' pentru a se lupta in plina strada. Dupa ciocnirea din piata, politia i-a despartit cu greu, dar alte batai au avut loc in Hyde Park si statia Waterloo.

