N-a rezistat prea mult! Pamela Anderson s-a despartit de al patrulea sot dupa doar 12 zile dintr-un motiv INCREDIBIL

Pamela Anderson si Jon Peters nu mai formeaza un cuplu.

Cei doi au anuntat in urma cu doua saptamani ca s-au casatorit, ceremonia avand loc in Malibu, departe de ochii lumii.

Publicatia THR scrie ca, la 12 zile de la mariaj, cei doi nu au depus inca actele pentru primirea certificatului de casatorie si ca au decis sa se desparta.

"Am fost miscata de calduroasa primire a uniunii mele cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru sprijinul vostru avand in vedere ca ne separam un timp pentru a reevalua ce ne dorim de la viata si de la noi. Viata este o calatorie si dragostea este un proces. Cu acest adevar universal in minte, am decis de comun acord sa amanam formalizarea certificatului nostru de casatorie", a spus Pamela.

Niciunul dintre cei 2 nu a fost la prima casatorie. Pamela are doi copii cu Tommy Lee si a mai fost casatorita cu Kid Rock si Rick Salomon. De cealalta parte, Jon Peters a fost insurat cu Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren, Christine Peters si Mindy Williamson. Totodata, el a mai fost intr-o relatie cu Barbra Straisand.