A spus TOT! Pamela Anderson s-a dezbracat de secrete! Dezvaluiri picante despre viata sa intima intr-un interviu exploziv

La 52 de ani, celebra actrita Pamela Anderson e la a doua tinerete si se bucura de viata la fel ca o adolescenta.

Astfel, intr-un interviu picant pentru show-ul ”Watch What Happens Live”, canadianca nu s-a sfiit sa intre adanc in intimitatea sa si sa se dezgoleasca de secrete.

De-a lungul ultimimilor ani, unul dintre subiectele delicate legate de vedeta din serialul ”Baywatch” a fost legat de sex-tape-urile pe care le-a facut in compania primului din cei cinci soti pe care i-a avut, muzicianul Tommy Lee, cu care are si doi copii. O parte a acestor inregistrari deocheate a aparut la un moment dat in spatiul virtual, insa Pamela are alta parere: ”N-a fost vorba despre un sex tape. A fost doar o compilatie a vacantelor petrecute impreuna in care am aparut dezbracati”.

De asemenea, Pamela Anderson a avut un comentariu amuzant atunci cand a fost intrebata despre ultima ”bomba” din viata sa personala, casnicia de cateva zile cu Jon Peters, un producator de 74 de ani. ”E ca si cum nici nu s-ar fi intamplat. Nu stiu despre ce vorbiti”, a spus vedeta nord-americana.



Si, pentru a incheia intr-o nota la fel de fierbinte, senzuala Pamela a admis in premiera ca prefera sexul de dimineata si ca nu are nici o problema cu relatiile intime inca de la prima intalnire.