O echipă titrată din Europa vrea să dea lovitura iernii cu transferul lui Diego Costa

Salernitana, ultima clasată din Serie A, a fost interesată de serviciile fostului atacant de la Chelsea și Atletico Madrid. Cele două părți nu au ajuns, însă, la un acord, iar atacantul spaniol poate ajunge în Turcia.

Fenerbahce este echipa care îl vrea pe fostul golgheter din Premier League. Dacă va semna, Costa va fi coleg cu Mesut Ozil.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că vârful de 33 de ani vrea un contract valabil pe un an și jumătate. Acesta ar mai avea o ofertă din Turcia, de la Antalyaspor, care i-a oferit o înțelegere valabilă pe șase luni.

#DiegoCosta has been offered to #Fenerbahce: the striker asks a 18-months contract. #transfers