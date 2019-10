Nu-l mai dau afara din tara :)) Sumudica, salvat in ultimul moment al confruntarii cu liderul: partida a avut 9 minute de prelungiri

Sumudica trece printr-un moment greu in Turcia.

Romanul e sub presiune dupa ce a pierdut doua meciuri consecutiv. Gaziantep s-a salvat la ultima faza in meciul cu liderul Alanyaspor.

Cisse a marcat in minutul 33 pentru oaspeti, dar echipa lui Sumudica a dat lovitura in minutul 90+1 prin Kana-Biyik. In urma acestui rezultat, echipa lui Sumudica e pe locul 9 in clasament, cu 12 puncte.

Turcii l-au criticat in termeni duri pe Sumudica dupa infrangerea din etapa trecuta. "Sa-i spunem lui Sumudica: 'Intoarce-te acasa!', altfel o sa ne trimita el pe noi in liga a doua", a scris un editorialist turc.