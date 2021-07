Nu poate sta departe de minge! :) Imagini geniale cu Lewandowski in vacanta! A iesit in strada sa se joace fotbal cu copiii 

Robert Lewandowski (32 ani) se bucura din plin de vacanta.

Superstarul lui Bayern Munchen se afla in vacanta in Sardinia, alaturi de familie, acolo unde a mers sa isi reincarce bateriile dupa eliminarea dezamagitoare de la Euro 2020.

Lewandowski nu a putut sta departe de balon si le-a facut ziua mai buna unor copii care se jucau fotbal in strada. Atacantul a mers sa se joace cu ei si a fost surprins in mai multe ipostaze, in timp ce ii dribla si le arata scheme copiilor.

Cei aflati la fata locului au inceput sa filmeze, iar Lewa a postat mai multe clipuri pe contul sau de Instagram.

