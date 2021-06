EXCLUSIV | "Aici se vede ca Lewandowski e un atacant mare!" Piturca, incatat de jocul starului de la Bayern. Ce spune despre grupa "mortii"

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Victor Piturca i-a compatimit pe vecinii unguri, care au luptat fantastic si au fost foarte aproape de a face o mare surpriza, insa au fost egalati de nemti in ultimele 10 minute si au parasit competitia, dupa doua egaluri de prestigiu.

"Imi pare rau pentru unguri, care poate meritau aceasta victorie. O echipa ca Germania, cu o asemenea valoare, sa te chinui cu Ungaria, care cu tot respectul, nu au jucatori extraordinari, dar formeaza un grup senzational. O usurinta incredibila cu care au primit nemtii golurile", a spus Victor Piturca.

Fostul selectioner a avut doar cuvinte de lauda pentru Robert Lewandowski, insa nu a fost incantat de evolutia nationalei Poloniei, care a ratat o sansa foarte mare de a se califica mai departe, pierzand partida contra Suediei, 3-2.

"A fost una din cele mai frumoase partide, mai ales repriza secunda. Insa, Polonia a avut ghinion sa primeasca gol in secunda 82. E greu asa. Sigur, polonezii au incercat, iar in minutul 17 Lewandowski a avut o mare ocazie. Daca marca, discutam altfel. Suedezii si-au facut jocul lor, o echipa meticuloasa, buna. Vedem aici ratarea de la corner a lui Lewandowski.

Toti suedezii sunt in careu, dupa cum se observa. Vedem cum pleaca Lewandowski si ataca mingea, loveste mingea, si dupa urmareste faza, ca un atacant mare. Incredibil cum se desprinde, cum simte spatiul. Aici avem un corner al Suediei, in care toata echipa Poloniei este in careu. Nu fac marcaj om la om. Asta voiam sa scot in evidenta, ca si polonezii aduc toti fotbalistii in careu.



Mingea ajunge la Forsberg la marginea careului, insa e greseala de plasament a fundasiilor. Aici avem faza golului lui Forsberg. Polonezii in atac, se recupereaza si mingea ajunge la Kulusevski, care pleaca extraordinar. Un rol important aici il are Ishak, care atrage fundasul, iar Forsberg ramane bine la marginea careului, dupa care e pasa foarte buna a lui Kulusevski, care ii pune mingea pentru un sut direct", a spus expertul PRO TV.