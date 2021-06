Maginificul Lewandowski reuseste un super gol! Executia care nu i-a dat nici o sansa portarului advers

Cel mai bun jucator din 2020 si-a aratat clasa.

Cu o evolutie buna, dar care nu a fost la nivelul celor de la Bayern, Robert Lewandowski si-a aratat clasa cand nationala Poloniei avea nevoie cel mai mult, la scorul de 2-0 pentru selectionata Suediei, in utima partida din grupa E a Campionatului European.

Lansat pe contraatac de catre un coechipier, starul lui Bayern si-a asezat mingea spre interior si a marcat cu un super sut din lateral stanga, executie care a fost dusa la rang de arta de catre celebrul atacant italian, Alessandro Del Piero.



In startul meciului, mai exact in minutul 17, Lewandowski a avut doua ratari uriase, lovind de doua ori bara in urma unei lovituri de colt, insa clasa acestuia a iesit la iveala in cele din urma, iar dupa golul contra Spaniei, atacantul a marcat si cu Suedia.