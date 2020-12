Nu mai vrea sa auda de o revenire la Real Madrid, dar PSG e pe urmele sale! Francezii au de gand sa-l ademeneasca cu un salariu triplu

Theo Hernandez (23 de ani) este unul dintre cei mai in forma fotbalisti de la AC Milan.

Fundasul stanga nu a avut parte de foarte multe sanse la Real Madrid, astfel, a plecat la Milan pentru suma de 20 de milioane de euro in 2019. Hernandez si-a gasit locul in echipa lui Stefano Pioli si este o piesa importanta in angrenajul echipei.

Hernandez a marcat o dubla in partida terminata la egalitate contra Parmei, scor 2-2, iar la finalul partidei a fost intrebat daca este posibil sa revina la Real Madrid intr-un viitor apropiat: "Nu mi-as putea imagina, sunt chiar fericit aici. As sta la Milan pentru totdeauna daca s-ar putea", a declarat Hernandez, citat de catre Goal.com.

PSG duce lipsa de un fundas stanga de mare valoare, avand in vedere ca Juan Bernat este accidentat, iar singurele variante ramase pentru Tuchel sunt Layvin Kurzawa si tanarul Mitchel Bakker.

Conducerea campioanei Frantei doreste sa-l achizitioneze pe Theo Hernandez, conform celor de la Corriere della Sera. Potrivit sursei, fundasul stanga atrage ochii mai multor cluburi, dar francezii vor sa-l ademeneasca cu un salariu triplu fata de cel de la Milan, propunandu-i un contract de 4,5 milioane de euro pe an.

In acest moment, Milan este pe primul loc in Italia cu 27 de puncte, iar echipa este angrenata si in alte doua competitii, Europa League si Cupa Italiei. Este foarte greu de crezut ca italienii vor dori sa se desparta in acest moment de Theo Hernandez.